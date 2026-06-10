2026 Dünya Kupası'nda Meksika-Güney Afrika maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin sabırsızlıkla beklediği dev organizasyon için geri sayım nihayet bitti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa organize ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde birçok radikal yeniliğe sahne olacak. Katılımcı sayısının ilk defa 48 takıma yükseltildiği bu dev turnuvada, şampiyonluk kupasına uzanan yolda tam 104 müsabaka oynanacak. Yaklaşık 6 hafta boyunca sürecek olan bu görsel şölenin açılış sahnesinde ise ev sahiplerinden Meksika, Afrika kıtasının güçlü temsilcisi Güney Afrika ile kozlarını paylaşacak.

EV SAHİBİ MEKSİKA’DA TANIDIK İSİMLER VE HÜCUM SİLAHLARI

Meksika Milli Takımı'nın kulübesinde, ülke futbolunun efsane isimlerinden Javier Aguirre yer alıyor. 1986'daki Dünya Kupası'nda futbolcu olarak çeyrek final gören Aguirre; 2002 ve 2010 yıllarının ardından kariyerinde üçüncü kez Meksika'nın başında teknik direktör olarak elit turnuvada boy gösterecek.

Genellikle 4-3-3 hücum felsefesini sahaya yansıtan Meksika’nın bu turnuvadaki en büyük gol umudu, Milan forması giyen santrfor Santiago Gimenez olacak. Kadroda ayrıca West Ham United ve Fenerbahçe formalarıyla tanınan Edson Alvarez de orta sahanın en önemli güvencesi olarak dikkat çekiyor.

Meksika Muhtemel 11'i:: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Pineda, Alvarez, Fidalgo, Vega, Quinones, Gimenez.

GÜNEY AFRİKA SÜRPRİZ PEŞİNDE: KULÜBEDE ESKİ BİR DOST

Afrika Elemeleri grubunu 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle zirvede tamamlayarak vizeyi kapan Güney Afrika, turnuvanın en disiplinli takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Takımın teknik patronluğunu, Türk futbolseverlerin Trabzonspor döneminden çok yakından tanıdığı 74 yaşındaki Belçikalı stratejist Hugo Broos yapıyor. Güney Afrika'nın sahadaki en tehlikeli silahı ise Burnley'de top koşturan, fizikli ve süratli yapısıyla ön plana çıkan forvet oyuncusu Lyle Foster olacak. Foster, milli formayla çıktığı 27 maçta attığı 10 golle takımın hücum merkezini oluşturuyor.

Güney Afrika Muhtemel 11'i: Williams, Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba, Sithole, Mokoena, Apollis, Zwane, Mofokeng, Foster.

DEV AÇILIŞ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğindeki futbol festivalinin ilk düdüğü, 11 Haziran 2026 Perşembe günü çalacak. Turnuvanın bu tarihi açılış karşılaşmasını ekran başından canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş da netleşti. Meksika ile Güney Afrika arasındaki bu kritik randevu, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. Karşılaşma saat 22:00'da başlayacak.

YERYÜZÜNÜN 8.EN BÜYÜK SAHASI!

Meksiko'nun Coyoacán bölgesinde yükselen ve yapılan dev sponsorluk anlaşmasıyla güncel adı Estadio Banorte olan tarihi Azteca Stadyumu, 1966 yılındaki açılışından bu yana gerek Club America’ya gerekse Meksika Milli Takımı'na adeta bir kale gibi ev sahipliği yapıyor. Toplamda 87.523 kişilik devasa kapasitesiyle Latin Amerika’nın en büyük, yeryüzünün ise sekizinci en geniş futbol arenası konumunda bulunan bu dev yapı, futbol mabetleri arasında çok ayrı bir yere sahip.

Geçmişte 1970 ve 1986 Dünya Kupası finallerinin unutulmaz anlarına sahne olan bu efsanevi stadyum, bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final mücadelesini ağırlamayacak olsa da futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. Muazzam bir modernizasyon sürecinden geçen bu ikonik merkez, bu yazki turnuvayla birlikte tarihte üç farklı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan dünyadaki tek stadyum unvanını alarak kırılması imkansız bir rekorun sahibi olacak.