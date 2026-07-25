"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilmiş ve 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Ödülü’nü kazanmıştı.
Özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık şimdilerde kız arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatiliyle adından söz ettirdi.
Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü isim, arkadaşlarıyla birlikte yorgunluk atarak enerji depoladı.
Teknede bol bol kamera karşısına geçen şarkıcı, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayımladı.
Bastık, tatil karelerine "Bazı yaz ritüelleri tamamlandı" notunu düştü. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
EVLİLİK HAZIRLIĞI BAŞLADI
Öte yandan şarkıcı, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü'den mayıs ayında Paris'te evlilik teklifi almıştı.
Bastık, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Serkay Tütüncü ile dünyaevine gireceğini açıklayarak, "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz. Yaz bitmeden yaparız" ifadelerini kullanmıştı.
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