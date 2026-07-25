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"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde

Hem aşk hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilmişti. Şimdilerde kız arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatiliyle dikkat çeken Bastık, peş peşe paylaştığı karelerle gündem oldu.

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde
Öznur Yaslı İkier

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilmiş ve 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Ödülü’nü kazanmıştı.

Özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık şimdilerde kız arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatiliyle adından söz ettirdi.

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde 1

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü isim, arkadaşlarıyla birlikte yorgunluk atarak enerji depoladı.

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde 2

Teknede bol bol kamera karşısına geçen şarkıcı, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayımladı.

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde 3

Bastık, tatil karelerine "Bazı yaz ritüelleri tamamlandı" notunu düştü. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde 4

EVLİLİK HAZIRLIĞI BAŞLADI
Öte yandan şarkıcı, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü'den mayıs ayında Paris'te evlilik teklifi almıştı.

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde 5

Bastık, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Serkay Tütüncü ile dünyaevine gireceğini açıklayarak, "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz. Yaz bitmeden yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatili pozlarıyla gündemde 6

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Zeynep Bastık
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