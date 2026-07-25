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Sydney Taylor, Galatasaray’da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu Sydney Taylor’ı transfer etti.

Sydney Taylor, Galatasaray’da

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna ABD’li guard Sydney Taylor eklemesini yaptı. Kulübümüz, skorer kimliğiyle öne çıkan oyuncu ile anlaşmaya vardı. Hücumdaki etkinliği ve yüksek yüzdeli şutlarıyla takımımıza katkı sağlayacak olan Sydney Taylor’a Galatasaray forması altında başarılı bir sezon diliyoruz. Sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin" denildi.

Sydney Taylor, Galatasaray’da 1

Profesyonel kariyerine Kibirkstis Vilnius ile başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, Avrupa’da MB Zaglbie Sosnowiec ve WNBA’de de Chicago Sky’da oynadı. Taylor, devam eden WNBA sezonunda Chicago Sky formasıyla 14.2 sayı, 1.5 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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