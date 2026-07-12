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2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı finalde Avrupa’dan 3, Güney Amerika kıtasından da 1 ülke mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Turnuvada son 4 takım arasına kalan takımlar, FIFA dünya sıralamasında da ilk 4 sırada yer alıyor. Yarı finalde Fransa ile İspanya karşılaşacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere ile son dünya şampiyonu Arjantin oynayacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA MESSİ VE MBAPPE ZİRVEDE

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu 1

Yarı finaller öncesinde gol krallığı yarışında zirvede iki futbolcu bulunuyor. Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Fransız futbolcu Kylian Mbappe, rakip fileleri 8’er kez havalandırdı ve şu anda turnuvanın en golcü futbolcuları olarak yer alıyor. İki futbolcunun ardından turnuvadan elenen Norveç’in golcüsü Erling Haaland 7, İngiliz futbolcular Harry Kane ile Jude Bellingham’ın 6’şar, Fransız futbolcu Ousmane Dembele’nin de 5 golü bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu 2

FIFA Dünya Kupası yarı final programı şöyle:

14 Temmuz Salı
22.00 Fransa - İspanya

15 Temmuz Çarşamba
22.00 İngiltere - Arjantin
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
2026 Dünya Kupası
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