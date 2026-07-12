2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Turnuvada son 4 takım arasına kalan takımlar, FIFA dünya sıralamasında da ilk 4 sırada yer alıyor. Yarı finalde Fransa ile İspanya karşılaşacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere ile son dünya şampiyonu Arjantin oynayacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA MESSİ VE MBAPPE ZİRVEDE

Yarı finaller öncesinde gol krallığı yarışında zirvede iki futbolcu bulunuyor. Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Fransız futbolcu Kylian Mbappe, rakip fileleri 8’er kez havalandırdı ve şu anda turnuvanın en golcü futbolcuları olarak yer alıyor. İki futbolcunun ardından turnuvadan elenen Norveç’in golcüsü Erling Haaland 7, İngiliz futbolcular Harry Kane ile Jude Bellingham’ın 6’şar, Fransız futbolcu Ousmane Dembele’nin de 5 golü bulunuyor.

FIFA Dünya Kupası yarı final programı şöyle:

14 Temmuz Salı

22.00 Fransa - İspanya

15 Temmuz Çarşamba

22.00 İngiltere - Arjantin

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır