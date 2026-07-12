Acun Ilıcalı'dan hücuma takviye! Hull City, Elliot Stroud'u bitirdi

Premier Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İsveç futbolunun yükselen isimlerinden Elliot Stroud'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

HULL CITY'DEN KANAT HAMLESİ! 4 YILLIK SÖZLEŞME...

İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve kulübü Mjällby ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması beklenirken, Stroud'un Hull City ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BUTLAND'IN ARDINDAN 2.TRANSFER

Kaleci Jack Butland transferiyle yaz dönemini açan Hull City, ikinci takviyesini hücum hattına yaptı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, İsveç'in Mjällby takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Elliot Stroud'un transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı. İsveçli futbolcunun kısa süre içerisinde 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geride kalan sezonda Mjällby formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev alan İsveçli futbolcu, 7 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekerek Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Hull City ise transfer yarışını kazanan taraf oldu.