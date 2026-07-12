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Acun Ilıcalı'dan hücuma takviye! Hull City, Elliot Stroud'u bitirdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Hull City, İsveçli kanat oyuncusu Elliot Stroud'un transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi, hem futbolcu hem de kulübü Mjallby ile anlaşma sağladı.

Acun Ilıcalı'dan hücuma takviye! Hull City, Elliot Stroud'u bitirdi
Burak Kavuncu

Premier Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İsveç futbolunun yükselen isimlerinden Elliot Stroud'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

HULL CITY'DEN KANAT HAMLESİ! 4 YILLIK SÖZLEŞME...

Acun Ilıcalı dan hücuma takviye! Hull City, Elliot Stroud u bitirdi 1

İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve kulübü Mjällby ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması beklenirken, Stroud'un Hull City ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BUTLAND'IN ARDINDAN 2.TRANSFER

Acun Ilıcalı dan hücuma takviye! Hull City, Elliot Stroud u bitirdi 2

Kaleci Jack Butland transferiyle yaz dönemini açan Hull City, ikinci takviyesini hücum hattına yaptı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, İsveç'in Mjällby takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Elliot Stroud'un transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı. İsveçli futbolcunun kısa süre içerisinde 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Acun Ilıcalı dan hücuma takviye! Hull City, Elliot Stroud u bitirdi 3

Geride kalan sezonda Mjällby formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev alan İsveçli futbolcu, 7 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekerek Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Hull City ise transfer yarışını kazanan taraf oldu.

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transfer Acun Ilıcalı hull city
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