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Filenin Sultanları Tayland'ı da geçti!

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları Tayland'ı da geçti!
Burak Kavuncu

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde son grup maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti kaybetmesine rağmen Tayland'ı 3-1 mağlup ederek organizasyondaki 9. galibiyetini aldı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

Filenin Sultanları Tayland ı da geçti! 1

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'da mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasındaki son karşılaşmasında Tayland ile karşılaştı. İlk seti rakibine kaptıran Filenin Sultanları, mücadeleyi bırakmadı ve geri dönüşe imza attı.

ÜÇ SET ÜST ÜSTE GELDİ

Filenin Sultanları Tayland ı da geçti! 2

Karşılaşmaya etkili başlayan Tayland, ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. Ancak ay-yıldızlı ekip sonraki setlerde oyunun kontrolünü ele aldı. Milliler; 25-21, 25-19 ve 25-22'lik set skorlarıyla maçı 3-1 kazanarak grup etabını galibiyetle tamamladı.

9. GALİBİYET, 4. SIRA

Bu sonuçla birlikte organizasyondaki 9. galibiyetini elde eden Filenin Sultanları, grup aşamasını 4. sırada tamamladı.

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Filenin Sultanları
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