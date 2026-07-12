Filenin Sultanları Tayland'ı da geçti!

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde son grup maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti kaybetmesine rağmen Tayland'ı 3-1 mağlup ederek organizasyondaki 9. galibiyetini aldı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'da mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasındaki son karşılaşmasında Tayland ile karşılaştı. İlk seti rakibine kaptıran Filenin Sultanları, mücadeleyi bırakmadı ve geri dönüşe imza attı.

ÜÇ SET ÜST ÜSTE GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Tayland, ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. Ancak ay-yıldızlı ekip sonraki setlerde oyunun kontrolünü ele aldı. Milliler; 25-21, 25-19 ve 25-22'lik set skorlarıyla maçı 3-1 kazanarak grup etabını galibiyetle tamamladı.

9. GALİBİYET, 4. SIRA

Bu sonuçla birlikte organizasyondaki 9. galibiyetini elde eden Filenin Sultanları, grup aşamasını 4. sırada tamamladı.