2026 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Lisans sınavına katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendi sınav sorularını inceleyebilecek.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, 6 Eylül 2026 saat 13.15’ten itibaren ÖSYM AİS sistemi üzerinden soru kitapçığı ve cevaplara erişim sağlayabilecek. Soruların tamamının görüntülenmesi için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine giriş yapması gerekiyor.

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ERİŞİM SÜRESİ 16 EYLÜL'DE SONA ERECEK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Temel Soru Kitapçığı’nın tamamına erişim süresi 10 gün olacak.

Adaylar, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’a kadar sınav sorularını görüntüleyebilecek. Bu tarihin ardından soru kitapçığına erişim sona erecek.