EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

2026 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından beklenen duyuruyu yaptı. Sınavın Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u adayların erişimine açıldı.

2026 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Lisans sınavına katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendi sınav sorularını inceleyebilecek.

2026 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı 1

KPSS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, 6 Eylül 2026 saat 13.15’ten itibaren ÖSYM AİS sistemi üzerinden soru kitapçığı ve cevaplara erişim sağlayabilecek. Soruların tamamının görüntülenmesi için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine giriş yapması gerekiyor.

KPSS LİSANS SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ERİŞİM SÜRESİ 16 EYLÜL'DE SONA ERECEK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Temel Soru Kitapçığı’nın tamamına erişim süresi 10 gün olacak.

Adaylar, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’a kadar sınav sorularını görüntüleyebilecek. Bu tarihin ardından soru kitapçığına erişim sona erecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullarda uyum haftası ne zaman başlıyor?Okullarda uyum haftası ne zaman başlıyor?
Kırtasiye alışverişi yapacaklar dikkat! Uzmanı uyardıKırtasiye alışverişi yapacaklar dikkat! Uzmanı uyardı

Anahtar Kelimeler:
KPSS KPSS soruları ve cevap anahtarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.