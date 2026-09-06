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Okullarda uyum haftası ne zaman başlıyor?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için uyum haftası yarın başlıyor. 7-11 Eylül tarihleri arasında uygulanacak programla öğrencilerin yeni okul ortamına alışması, sosyal ilişkiler kurması ve okula aidiyet duygusu geliştirmesi hedefleniyor.

Okullarda uyum haftası ne zaman başlıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Ailemle Okul Yolu Programı" kapsamında düzenlediği uyum eğitimleri, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün sürecek. Ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri ise 3 günlük uyum programına katılacak.

Okul öncesi öğrencileri sınıflarını ve okul ortamını tanırken, birinci sınıf öğrencileri öğretmenleri, okul personeli ve okulun işleyişi hakkında bilgi sahibi olacak.

5'İNCİ SINIFLAR YENİ DERS DÜZENİNE HAZIRLANACAK

Ortaokula başlayan 5'inci sınıf öğrencilerinin ise yeni eğitim ortamına uyum sağlamaları amaçlanıyor. Öğrenciler, branş öğretmenleriyle, farklı ders düzenleriyle ve yeni öğrenme ortamlarıyla tanışacak.

Program kapsamında öğrencilerin arkadaşlık kurma, kendini ifade etme ve okula aidiyet geliştirme becerilerini destekleyen çalışmalar da gerçekleştirilecek.

VELİLER DE UYUM SÜRECİNE KATILACAK

Bu yıl ailelerin çocuklarının eğitim sürecine daha etkin katılım sağlaması hedefleniyor. "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde yürütülecek programda, velilerin uyum haftası boyunca çocuklarının okul sürecine aktif şekilde dahil olması sağlanacak.

Okullarda uyum haftası ne zaman başlıyor? 1

KAMU ÇALIŞANI EBEVEYNLERE 3 SAATE KADAR İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde idari izin kullanabilecek.

Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine göre düzenlenecek izin, günde 3 saati aşmayacak.

"AİLEMLE OKUL YOLU PROGRAMI" YIL BOYUNCA SÜRECEK

Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Uyum eğitimleriyle başlayan süreç, gelişim ve rehberlik uygulamalarıyla birlikte "Ailemle Okul Yolu Programı" kapsamında eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

Öte yandan 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm sınıf seviyeleri için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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ilkokul Eğitim öğretim okul öncesi ortaokul
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