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2026 LGS sınavı sona erdi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

2026 LGS sınavı sona erdi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sedef Karatay Bingül

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilirken adaylara 75 dakika süre verildi.

İlk oturumun ardından verilen 45 dakikalık arada öğrenciler okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını karşıladı ve yakınlarıyla görüşme fırsatı buldu.

İLK KEZ BESLENME PAKETİ DAĞITILDI

Bu yıl ilk kez öğrencilere, sınav kaygısını azaltmak ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtıldı.

2026 LGS sınavı sona erdi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 1

SINAV SONA ERDİ

Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Adaylara bu bölüm için 80 dakika süre tanınırken sınav saat 12.50 itibarıyla tamamlandı.

2026 LGS sınavı sona erdi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1'inci ve 2'nci nakil başvuruları ile sonuçları ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca sınav günü adayların belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri de 07.30-12.30 saatleri arasında hizmet verdi.

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