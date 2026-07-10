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Emel Müftüoğlu tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, bir yılda 22 kilo birden vererek 85 kilodan 63 kiloya düştüğünü açıkladı. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Müftüoğlu'nun yaşadığı değişim dikkat çekti.

Emel Müftüoğlu tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti. Bir yıl içinde tam 22 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı.

85 kilodan 63 kiloya düşen Müftüoğlu, doktoruyla birlikte çekilen karesini paylaştı. Bir yıl önce sağlık açısından zor bir dönemden geçtiğini belirten ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

Emel Müftüoğlu tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı 1

"Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk tabii ki Halil Bey'in kontrolünde... Beni yeniden sağlığıma döndürdü. Teşekkürler doktorcum."

Emel Müftüoğlu tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı 2

YORUM YAĞDI
Emel Müftüoğlu'nun son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Ünlü şarkıcının yeni görünümüne; 'çok güzel görünmüyor', 'harika zayıflamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Emel Müftüoğlu
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