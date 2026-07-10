Emel Müftüoğlu tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti. Bir yıl içinde tam 22 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı.

85 kilodan 63 kiloya düşen Müftüoğlu, doktoruyla birlikte çekilen karesini paylaştı. Bir yıl önce sağlık açısından zor bir dönemden geçtiğini belirten ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk tabii ki Halil Bey'in kontrolünde... Beni yeniden sağlığıma döndürdü. Teşekkürler doktorcum."

YORUM YAĞDI

Emel Müftüoğlu'nun son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Ünlü şarkıcının yeni görünümüne; 'çok güzel görünmüyor', 'harika zayıflamış' gibi yorumlar yapıldı.