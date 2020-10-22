YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. 21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri başladı

21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri başladı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.10.2020 19:23 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen Çocuk Kulübü, yeni dönem eğitimlerine COVİD-19 tedbirleri dahilinde 21 branşta hizmet vermeye başladı.Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Kulübü, yeni dönem hazırlıklarını tamamlayarak 21 branşta hizmet vermeye başladı.

21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri başladı

Düzce Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen Çocuk Kulübü, yeni dönem eğitimlerine COVİD-19 tedbirleri dahilinde 21 branşta hizmet vermeye başladı.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Kulübü, yeni dönem hazırlıklarını tamamlayarak 21 branşta hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi’ndeki yerinde yeni dönemi karşılayan Çocuk Kulübü, Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, Matematik, Mental Aritmetik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, İngilizce, Fiziksel Gelişim, Karikatür, Bağlama, Piyano, Gitar, Sahne Sanatları, Çocuk Korosu, Modern Dans, Keman, Ritim, Jimnastik (4-6 Yaş), Bale (4-6 Yaş) Ana sınıfı (4-6 Yaş) branşları ile çocuklara eğitim verecek.

Tedbirler en üst seviyede
Derslerin 30 dakika süre ile sınırlı ve her sınıfın teneffüs saatlerinin ayrı düzenlenmesi, sınıf ve odalar sürekli olarak doğal yöntemlerle havalandırılması, kulüp giriş ve çıkışlarında velilerin bina içine alınmaması, öğrencileri her gün aynı velinin bırakıp almasını sağlayacak uyarıların yapılması, sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışlara el dezenfektan üniteleri yerleştirilmesi, kulübe giriş ve çıkışlarda temassız ateş ölçerlerle ölçüm yapılması ve kullanılmış maske ve eldivenler için kapaklı atık kutuları yerleştirilmesi gibi bir takım tedbirler de getirildi.

21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım

Düzce Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:45
İkindi
15:42
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Düzce Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Alp Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
OSB ile Düzce Üniversitesi arasında protokol imzalandı
OSB ile Düzce Üniversitesi arasında protokol imzalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Özel Kültür Koleji Basketbol Takımı Finalde
Özel Kültür Koleji Basketbol Takımı Finalde
Düzce’de Öğrencilere Tablet Bigisayar Dağıtıldı
Düzce’de Öğrencilere Tablet Bigisayar Dağıtıldı
Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor
Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.