21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 21 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 21 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları...

21 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (14 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

14 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Dilek Taşı”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Dilek Taşı”, 3.sırada “Aldatmak” yer aldı.





