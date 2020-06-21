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21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 21.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

21 Haziran Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılı, korona virüs salgını nedeniyle Adapazarı Belediyesi ve Adapazarı Kaymakamlığı iş birliği ile mütevazı etkinliklerle kutlanıyor.Adapazarı Belediyesi ve Başkan Mutlu Işıksu tarafından geçmişten günümüze fotoğrafların yer aldığı, senaryosu ve metinleri ile oldukça beğeni kazanan kısa film paylaşımının ardından Yorgalar Şehitliği’nde bir tören düzenlendi.

21 Haziran Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılı, korona virüs salgını nedeniyle Adapazarı Belediyesi ve Adapazarı Kaymakamlığı iş birliği ile mütevazı etkinliklerle kutlanıyor.
Adapazarı Belediyesi ve Başkan Mutlu Işıksu tarafından geçmişten günümüze fotoğrafların yer aldığı, senaryosu ve metinleri ile oldukça beğeni kazanan kısa film paylaşımının ardından Yorgalar Şehitliği’nde bir tören düzenlendi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak ve Adapazarı İlçe Müftü Yardımcısı Mustafa Kömü’nün katıldığı anma programında, şehitlerin ruhuna dualar okundu.
Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılını salgın nedeni ile mütevazi bir şekilde kutlamak istediklerini belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Salgın dolayısı ile toplum sağlığına verdiğimiz önem ve dikkatle bu yıl mütevazı bir kutlama yapmak istedik. İnşallah önümüzdeki yıl, Adapazarı’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı. Bir asra yakışan etkinlikler düzenlemek arzusundayız. Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; programlarımızda bizlerle olan Kaymakamımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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İmsak
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Sabah
05:20
Öğle
13:05
İkindi
17:05
Akşam
20:40
Yatsı
22:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Pırıldar Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
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Değirmentepe Eczanesi
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