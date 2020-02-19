21 Şubat heyecanı sergi açılışıyla başladı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri Aile Yaşam Merkezi’nde “Dünden Bugüne Bayburt” konulu fotoğraf sergisinin açılışı ile başladı.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Dünden Bugüne Bayburt” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle önce bir resim sergisi, ardından bir sine vizyon gösterimiz var. Bu sergideki fotoğrafların büyük bir kısmı geçmiş dönemlerde arşivlenmiş fakat bir kısmı kaybolmuş tekrar toparlamaya çalıştık. Büyük bir kısmı da 21 Şubat Kurtuluş Bayramı programlarından elde edilen fotoğraflar. Bu vesile ile burada göreceğimiz fotoğraflarla geçmişi de yâd etmiş olacağız. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bayburt Belediyesi arşivinde yer alan Bayburt’un eski fotoğrafları ve geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kurtuluş törenlerinde çekilen fotoğraflar ile yöresel ürünlerin görücüye çıktığı serginin açılışını Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve Kızılay Derneği Bayburt Şube Başkanı Hümeyra Çelik yaptı.

Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar nostaljik anlar yaşarken sergide yer alan fotoğraflarla ilgili Başkan Pekmezci tarafından bilgilendirildiler.

Serginin gezilmesinin sonra Aile Yaşam Merkezi Konferans salonundaki 21 Şubat konulu sinevizyon gösterisine geçildi. Sinevizyon gösterisini izleyicilere duygu dolu anlar yaşadılar.

Etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Belediye Eski Başkanı Mete Memiş, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

