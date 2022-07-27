21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki ilk maçında Litvanya'yı 4-1 yendi.
21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3, Türkiye, Litvanya ve İsviçre'nin katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Turnuvada mücadele eden milli takım, şampiyonanın ilk maçında Litvanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Sudenur Kurt'un 2, Gülcan Paksoy ve Tuğçe Şahiner'in birer golüyle rakibini 4-1 mağlup etti.
Yarın İsviçre ile karşılaşacak Türkiye, bu karşılaşmayı kazanması halinde 30 Temmuz'da final maçına çıkacak.
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