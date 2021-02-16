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21 yaşındaki genç, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

16.02.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de hastalanan bir genç, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı evden UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin Barakobası köyünde yaşayan 21 yaşındaki K.K., yoğun karın ağrısı ve bulantı nedeniyle rahatsızlandı.

Kırıkkale’de hastalanan bir genç, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı evden UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin Barakobası köyünde yaşayan 21 yaşındaki K.K., yoğun karın ağrısı ve bulantı nedeniyle rahatsızlandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle evde mahsur kalan hastanın durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekiplerince, karla kaplanan köy yolu ulaşıma açıldı. 6 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırılan 21 yaşındaki genç, Keskin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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