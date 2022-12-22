MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 22 Aralık REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Çöp Adam, Hayatımın Şansı, Tuzak reyting birincisi kim?

22 Aralık REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Çöp Adam, Hayatımın Şansı, Tuzak reyting birincisi kim?

22.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Aralık güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star Tv'de Çöp Adam tekrar, Fox Tv'de Hayatımın Şansı ve Tv8'de ise Tuzak yapımları ekrana gelecek? Peki en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim?

22 Aralık REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Çöp Adam, Hayatımın Şansı, Tuzak reyting birincisi kim?

Güncel reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 22 Aralık REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Çöp Adam, Hayatımın Şansı, Tuzak reyting birincisi kim? İşte tüm detaylar...

22 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Aralık güncel reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

reyting 1

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da yer alacak 3 kadın yarışmacıyı açıkladıSurvivor'da yer alacak 3 kadın yarışmacıyı açıkladı
64 yaşındaki Banu Alkan'dan bebek haberi! 64 yaşındaki Banu Alkan'dan bebek haberi!
Kurtlar Vadisi'nin efsane ismini şimdi görünKurtlar Vadisi'nin efsane ismini şimdi görün
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Bakanlıktan İBB hamlesi! İmamoğlu'ndan tepki: Ok yaydan...

Bakanlıktan İBB hamlesi! İmamoğlu'ndan tepki: Ok yaydan...

Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!

Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!

Asgari ücret basın toplantısına TÜRK-İŞ şoku!

Asgari ücret basın toplantısına TÜRK-İŞ şoku!

Bakan Nebati'den EYT ve ÖTV açıklaması

Bakan Nebati'den EYT ve ÖTV açıklaması

Yılın son faiz kararı belli oldu

Yılın son faiz kararı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Elle Brooke yılbaşı hediyeniz olursa... Pozları dudak uçuklattı!

Elle Brooke yılbaşı hediyeniz olursa... Pozları dudak uçuklattı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.