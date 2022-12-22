Güncel reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 22 Aralık REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Çöp Adam, Hayatımın Şansı, Tuzak reyting birincisi kim? İşte tüm detaylar...

22 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Aralık güncel reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.



