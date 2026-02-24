MAGAZİN

23 Şubat reyting sonuçları: Uzak Şehir zirveyi bırakmadı! Cennetin Çocukları düşüşte

23 Şubat Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Uzak Şehir tüm kategorilerde ilk sıraları kaptırmazken, başrolü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Cennetin Çocukları’nda dikkat çeken düşüş yaşandı.

23 Şubat Pazartesi akşamı ekran rekabeti yine nefes kesti. Uzak Şehir hem yeni bölümü hem de özetiyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirve yarışında adından söz ettirdi. Dizi, güçlü hikâyesi ve sadık izleyici kitlesiyle ilk iki sıradaki yerini korudu.

BAŞROL DİZİDEN AYRILDI DÜŞÜŞ BAŞLADI

Öte yandan Cennetin Çocukları cephesinde ise düşüş dikkat çekti. Son haftalarda gündemden düşmeyen yapım, tüm kategorilerde gerileme yaşadı. İbrahim Hacıoğlu'nun gözaltına alınıp uyuşturucu itirafından bulunması gündem olmuştu.

Başrol olayların ardından diziden gönderildi. Bu hafta Cennetin Çocukları tüm kategorilerde düşüşe geçti.

