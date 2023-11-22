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22 KASIM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, MasterChef reyting birincisi kim?

22.11.2023 23:43 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 22 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında Dilek Taşı, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman, MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Gerzek Şaban ve Şark Bülbülü yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Kasım reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 22 Kasım Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 22 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 22 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 22 KASIM AÇIKLANDI MI?

22 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

15 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Şahane Hayatım”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Şahane Hayat” yer aldı.

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