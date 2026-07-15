Muhtemel Aşk 5. bölüm 2. fragman İZLE! ''Sonunda beklenen oldu''

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

Geçtiğimiz hafta reyting listesinde tüm kategorilerde birinci olmayı başaran Muhtemel Aşk 5. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman geldi. Fragmana Defne'nin Kadir'den hoşlandığı itiraf etmesi damga vurdu.

MUHTEMEL AŞK 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Biz bugün mutluluktan ölmenin sözlük anlamını yaşayarak öğrendik. 🩷#MuhtemelAşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV’de! @ShowTV pic.twitter.com/x8zxsqH0Md — Muhtemel Aşk (@muhtemelaskdizi) July 14, 2026

MUHTEMEL AŞK 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Kadir, Defne'nin güzelliği karşısında adeta büyülenirken, Defne'nin de ondan hoşlandığını itiraf etmesi tanıtıma damga vuruyor.

Defne'yi kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Tolga'nın, Leyla'nın imalı teklifine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oluyor.

Ortaya çıkan fotoğrafın yarattığı tedirginlikle zor günler yaşayan Defne'nin nasıl bir yol izleyeceği yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.