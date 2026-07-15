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Muhtemel Aşk 5. bölüm 2. fragman İZLE! ''Sonunda beklenen oldu''

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın 5. bölümünden yeni fragman geldi. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan Muhtemel Aşk'ta Defne'nin Kadir'den hoşlandığı itiraf etmesi fragmana damga vurdu.

Muhtemel Aşk 5. bölüm 2. fragman İZLE! ''Sonunda beklenen oldu''
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

Geçtiğimiz hafta reyting listesinde tüm kategorilerde birinci olmayı başaran Muhtemel Aşk 5. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman geldi. Fragmana Defne'nin Kadir'den hoşlandığı itiraf etmesi damga vurdu.

MUHTEMEL AŞK 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

MUHTEMEL AŞK 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Kadir, Defne'nin güzelliği karşısında adeta büyülenirken, Defne'nin de ondan hoşlandığını itiraf etmesi tanıtıma damga vuruyor.

Muhtemel Aşk 5. bölüm 2. fragman İZLE! Sonunda beklenen oldu 1

Defne'yi kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Tolga'nın, Leyla'nın imalı teklifine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oluyor.

Muhtemel Aşk 5. bölüm 2. fragman İZLE! Sonunda beklenen oldu 2

Ortaya çıkan fotoğrafın yarattığı tedirginlikle zor günler yaşayan Defne'nin nasıl bir yol izleyeceği yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Muhtemel Aşk 5. bölüm 2. fragman İZLE! Sonunda beklenen oldu 3

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ekin Koç Feyyaz Şerifoğlu Muhtemel Aşk
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