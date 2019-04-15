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22 Nisan tatil mi? 23 Nisan tatili kaç gün?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YAŞAM  | 15.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

23 Nisan resmi tatili yaklaşıyor. 2019’da Salı gününe denk gelen 23 Nisan günü özel sektör çalışanları, memurlar, öğrenciler, öğretmenler tatil yapacaklar. Peki ya bir gün öncesi yani Pazartesi’ye denk gelen 22 Nisan günü tatil mi? 4 gün tatil yapmak mümkün mü?

22 Nisan tatil mi? 23 Nisan tatili kaç gün?

Bahar yağmurları sürüyor ama havalar da yavaş yavaş ısınıyor ki tatil sezonu da yanı şekilde şekilde yavaş yavaş açılıyor. Türkiye’de resmi tatil takviminde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yer alıyor. Kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışanlar resmi tatil olan 23 Nisan’da tatil yapabilecekler. Peki bir gün öncesi yani Pazartesi gününe denk gelen 22 Nisan tatil mi? Çalışanların cevabını asıl merak ettikleri soru bu...

22 NİSAN TATİL Mİ?

2019 yılında 23 Nisan resmi tatili Salı gününe denk geliyor. Yani hafta sonu tatili ile 23 Nisan arasında sadece 1 gün bulunuyor. Geçmişte hükümetler resmi tatil ile hafta sonu arasında kalan 1 günü pek çok kez tatil etmiştir. Bu yüzden çalışanlarda da 22 Nisan resmi tatil olur mu diye bir ümit var. Peki bu konuda bir açıklama yapıldı mı, 22 Nisan tatil edildi mi?

Bu sorunun cevabı hayır! 22 Nisan resmi olarak tatil değil. Resmi tatil ile hafta sonu tatil arasında 11 günün tatil edilmesi genellikle uzun resmi tatiller ile hafta sonunu birleştirilmesi için yani Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı için yapılan bir uygulama olmuştur. Bu nedenle tek günlük resmi tatil olan 23 Nisan için böyle bir şey beklenmiyor.

23 NİSAN KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

23 Nisan tek günlük bir resmi tatildir. O tarihe kadar aksi bir açıklama yapılmadığı sürece yani 22 Nisan resmi tatil yapılmadıkça tatil süresi 1 gün ile sınırlı. Yine de çalışanlar 22 Nisan için 1 günlük yıllık izin kullanırlarsa tatil süresi hafta sonu ile beraber 4 güne çıkartabilirler.

Bunun yanında özel sektörde bazı firmalarda çalışanlarına yıllık izin kullandırtarak 22 Nisan gününü tatil etmekte ve çalışanlarının 4 günlük tatil fırsatını değerlendirebilmelerini sağlamaktadır.

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