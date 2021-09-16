"22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" başladı

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'da, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" çelenk sunumuyla başladı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından festival çelengi sunuldu.

Daha sonra "En İyi Restore Edilen Ev" plaket çakım töreni düzenlendi. Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 182 yıllık olduğu belirtilen Yaşar Fırtına'ya ait 3 katlı Muhsin Bey Evi, "En İyi Restore Edilen Ev" ödülüne layık görüldü.

Başkan Köse, törende, festivalin ana temasının "Kültürel Miras ve Korumacılık", yan temasının ise "Ahilik Kültürü" olduğunu söyledi.

Safranbolu'yu "Safranbolu" yapan şeyin evleri olduğunu ifade eden Köse, "Soyut ve somut birçok değerimiz var. 1970'li yıllardan başlayarak bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli evleri nesilden nesile aktarmak hepimizin görevi. Biz bunları yaşayarak koruyoruz." dedi.

Köse, bu büyük evlerde ailelerle birlikte oturmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunları turizme kazandırmamız gerekiyor. Bizlerin görevi de turizmi Safranbolu'da canlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek ve daha fazla insanın bizim kültürümüzü tanımasına katkı sunmak. Bu değerli evlerin korunmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe bu evleri aslına uygun yapacak ustaları da bulamıyoruz. En önemli görevlerimizden bir tanesi de onları yetiştirmek."

Konuşmanın ardından Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Başkan Köse ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri, "En İyi Restore Edilen Ev" plaketini çaktı.

Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek ev, protokol üyelerince gezildi.

