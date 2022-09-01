BALIKESİR (AA) - Sındırgı Belediyesince çeşitli sponsorların da katkılarıyla gerçekleştirilen 22. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği başladı.

Üç bin yıllık Yağcıbedir halısı ve Yörük kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen şenliğin açılış töreni, ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, şenliğin Sındırgı'nın bayramı olduğunu söyledi.

Yavaş, sanat ve hikayenin insanın yaşamına anlam katan şeyler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler bugün Anadolu'da sadece savaşmadık, medeniyet oluşturduk. Yemekler yaptık, kıyafetler diktik. Aslında halıdaki bütün iş de bizim gelenek ve göreneklerimizin devam etmesi, halımız yaşamın bir özeti. Eskiden 50-100 liralık don diken insanlarımız bugün moda tasarımıyla Yağcıbedir desenleriyle 10-20 bin liralık kostümler dikti. Her bir desen farklı anlamlar ifade ediyor. Bu sayede hem kadınlara istihdam sağladık hem de Yağcıbedir desenlerini geleceğe taşıdık. Biz burada Sındırgı'nın geleneğine, göreneğine sahip çıkalım. Dışarıdan insanlarımızı buraya getirelim. Sındırgı'nın adını, namını geleceğe taşımak istiyoruz."

Şenlik, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Başkanvekili Birol Şahin, Balıkesir İl Kültür Müdürü Mehmet Mazak ile kurum amirlerinin katıldığı kurdele kesiminin ardından başladı.

Protokoldekiler, daha sonra stantları gezdi.

Yarışmaların, yöresel yemeklerin, güreş ve cirit gösterileri, defile ve konserlerin yapılacağı şenlik, 4 Eylül'de sona erecek.

