22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

Erkek Boks Milli Takımı'nın, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 11-24 Mart tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde süren çalışmalara 13 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Zahit Sevinik, AA muhabirine, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Kadıdağı Kamp Merkezi'ni çok beğendiklerini dile getiren Sevinik, "İyi bir çalışma içindeyiz. Daha önce Çankırı'da kamp yaptık. Kastamonu'da çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Hedefimiz Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak." diye konuştu.

Sevinik, kampın 11 Mart'ta sona ereceğini kaydetti.

