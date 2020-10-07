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229 adet hobi bahçesi hizmete giriyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından oluşturulan hobi bahçelerinde vatandalar meye ve sebze yetiştirerek toprakla uğraşma fırsatı bulacak.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Devlet Parkı’nda 229 adet hobi bahçesi oluşturulması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne talimatı verilmiş ve bunun üzerine ekipler parkı girişinde ahşap kulübeler ve tel örgülerinin montaj işlerine başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından oluşturulan hobi bahçelerinde vatandalar meye ve sebze yetiştirerek toprakla uğraşma fırsatı bulacak.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Devlet Parkı’nda 229 adet hobi bahçesi oluşturulması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne talimatı verilmiş ve bunun üzerine ekipler parkı girişinde ahşap kulübeler ve tel örgülerinin montaj işlerine başladı. Hobi bahçelerinde küçük bir alan kiralayan vatandaşlar kendi sebze ve meyvelerini yetiştirip toprakla haşır neşir olmanın keyfini sürecek. Vatandaşlar kendileri için ayrılan alanlarda sebze ve meyve yetiştirme fırsatı bulacak.
Bu proje ile birlikte Afyonkarahisarlılar’ın sosyal yaşamına zenginlik katacaklarını dile getiren Başkan Zeybek, hobi bahçesine sahip olmak isteyen vatandaşları Devlet Parkı’na davet etti. Başkan Zeybek, Devlet Parkı’nın girişinde 229 adet hobi bahçesi oluşturacaklarını söyleyerek başvuru şatlarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

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Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
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