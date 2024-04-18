"23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı

Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nin Fuaye Alanı'nda gerçekleşen festivalin açılış konserinde, Giritli şef Nikos Haliassas yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist kemancı Çekyalı Daniel Matejca sahne aldı.

Festivalin açılış konseri, Klasik Batı Müziğinin en önemli bestecilerinden Çekyalı Antonin Dvorak’ın ölümünün 120. yılı anısına gerçekleştirildi.

Hüseyin Başkadem, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın Yeni Müzesi'nde festivalin açılışının muhteşem bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Festival kapsamında okul söyleşilerinin de yapıldığını dile getiren Başkadem, şöyle konuştu:

"Çok özel bir akşam. Afyonkarahisar'da bunu yaşayabilmek ülkemiz adına büyük gurur verici. Bu festivalin oluşmasında Kültür ve Turizm Bakanlığının çok büyük katkısı vardır. Özellikle son yıllarda bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un çok ciddi destekleri oldu."

"BİZ BAŞARDIK, AFYONKARAHİSAR'DA BU AŞI TUTTU"

Başkadem, festivalin yükünü omuzlayan Afyonkarahisar'daki il protokolü ve sponsorlara da teşekkür etti.

Bakanlığın Afyonkarahisar Yeni Müzesi'ni festival için tahsis ederek önünü açtığını aktaran Başkadem, "Gelecek yıllara daha güzel projelerle merhaba diyeceğiz. Umutla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz."dedi.

Son yıllarda festivalin yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Başkadem, "Afyonkarahisar'da başardığımız Klasik Müzik Festivali projesi, Türkiye'de sosyolojik açıdan çok önemli bir sonuçtur. Bunun siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılımları var. Bunu da ilerleyen yıllarda konuşuruz. Biz başardık, Afyonkarahisar'da bu aşı tuttu." ifadesini kullandı.

Başkadem, festivalin açılışında desteklerinden dolayı Anadolu Ajansı (AA) Afyonkarahisar Büro Müdürlüğüne plaket takdim etti.

Festival, 23 Nisan'da sona erecek.







