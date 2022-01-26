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23. Golf Mad Golf Turnuvası'na kar engeli

26.01.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23. Golf Mad Golf Turnuvası'na kar engeli

Golf Mad tarafından Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen, profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı 23. Golf Mad Golf Turnuvası, kar nedeniyle yarın başlayacak.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında dün antrenman turları yapılan turnuvada 20 ülkeden profesyonel ve amatör olmak üzere 228 golfçü mücadele edecek.

Organizasyonda Simon John Dyson, Carly Booth, Damien McGrane, Simon Thornton gibi profesyonel golfçüler de yer alıyor.

Golf Mad Türkiye ve Turnuva Direktörü Bekir Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 30 yıldır ilk defa Belek'e kar yağdığını ve tüm golfçülerin şoke olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük golf turnuvalarından birini başlatacaklarını ama hava muhalefetine takıldıklarını belirten Kara, "20 ülkeden 228 golfçü, 80 bin avroluk para ödülü için mücadele edecekti. Bugün turnuvanın ilk remi raundu oynanacaktı. Şu anda bugün için iptal edeceğiz. Sahada kar olduğundan golf topuna hakim olmakta zorlanılıyor. Topu kar kaplıyor. Bugün kar nedeniyle bölgede birçok golf sahası kapandı. Futbol takımları da aynı şekilde zorluklar yaşıyor. Antalya'da hiç beklenmedik bir olay. Hepimiz zor durumda kaldık. Golfçüler içeride karın durmasını bekliyor. İnşallah hava şartları düzelir ve turnuvamızı başlatırız." diye konuştu.

Yarın başlayacak turnuva, 3 gün sürecek.

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