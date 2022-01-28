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23. Golf Mad Golf Turnuvası'nda heyecan sürüyor

28.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23. Golf Mad Golf Turnuvası'nda heyecan sürüyor

Golf Mad tarafından Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen, profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı 23. Golf Mad Golf Turnuvası devam ediyor.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda Simon John Dyson, Carly Booth, Damien McGrane, Simon Thornton gibi profesyonel isimler mücadele ediyor.

Golf Mad Türkiye ve turnuva direktörü Bekir Kara, 30 yıldır ilk defa Belek'e kar yağması nedeniyle turnuvanın bir gün gecikmeli başladığını hatırlattı.

Önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Kara, "Dünyanın dört bir yanından 20 ülkeden 228 golfçü, 80 bin avroluk para ödülü için mücadele ediyor. Çok ünlü isimler turnuvamızda. Hava şartları çok uygun." dedi.

Turnuva, yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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