23 gündür engelli eşi ve 3 yaşındaki kızını arıyor

Eşinin yüzde 55 engelli olduğunu, kandırılmaya müsait olduğunu belirten Yunis Öcalan, eşi ve kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirdi.

Olay, 11 Temmuz sabah 07.00 sıralarında Şelale Mahallesi 3540 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 3 yaşındaki kızı Ceylin Ayyüce’yi de alarak evinden ayrılan 29 yaşındaki Rümeysa Öcalan’dan 23 gündür haber alınamıyor. Eşinin yüzde 55 engelli olduğunu, kandırılmaya müsait olduğunu belirten Yunis Öcalan, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

“TÜM ARAMALARIMIZA RAĞMEN TELEFONUNA ULAŞAMIYORUZ”

11 Temmuz sabahı saat 06.30 sıralarında her zaman olduğu gibi sanayi sitesinde bulunan iş yerine çalışmaya gittiğini belirten Yunis Öcalan, “1 saat sonra eşim aradı ve ‘Günaydın’ dedi. Ben de daha yeni geldiğimi, durup dururken niye aradığını sordum ve telefonu kapattık. Saat 17.30’da eve geldiğimde evde eşim ve kızım yoktu. Gidebileceği yerleri ve komşuları araştırıp bulamayınca Manavgat’ta yaşayan annesini aradım. Annesi bir süre sonra beni arayarak, Rümeysa’ya telefonla ulaştığını, komşularla birlikte boğaza denize gittiklerini söylediğini, yanındaki arkadaşının ismini söyleyince, arkadaşının ‘Niye benim ismimi veriyorsun?’ diyerek telefonu kapattığını, bir daha da ulaşılamadığını söyledi. Tüm aramalarımıza rağmen telefonuna ulaşamıyoruz. Gece saat 23.00 sıralarında karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Polis arkadaşlar yaptıkları araştırmada eşim ve kızımın aynı gün saat 17.00 sıralarında Aydın’dan İzmir’e giden otobüste polis uygulamasında görüldüğünü söylediler” dedi.

“EŞİM ENGELLİ OLMASINDAN DOLAYI ÇOK KOLAY KANDIRILABİLİYOR”

Eşiyle 3 yıl önce evlendiklerini, eşinin yüzde 55 engelli olduğunu belirten Yunis Öcalan, “Eşim engelli olmasından dolayı çok kolay kandırılabiliyor. Ben eşimin kandırılarak götürüldüğüne inanıyorum. 11 Temmuz’dan beri gidebileceği her yeri araştırdık. Ne yazık ki en küçük bir ize rastlayamadık. Eşimle herhangi bir sorunumuz yoktur. Eşim ve kızımı gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum” dedi.

