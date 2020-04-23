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23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 21:14 | Son Güncelleme

Erzurum güvenlik güçleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkez ve ilçelerde ki çocuklara sürpriz yaptı.

Erzurum güvenlik güçleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkez ve ilçelerde ki çocuklara sürpriz yaptı. Ekipler ekip otolarından açtıkları 23 Nisan şarkısı ile balkonlara çıkan çocuklara eşlik etti.
Erzurum merkez ve ilçelerinde 23 Nisan coşkusu vardı. Erzurum polis ve jandarma ekipleri tarafından korona virüs ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara sürpriz yaptı. Ekip otolarından 23 Nisan şarkısını açarak balkona çıkan vatandaşlara eşlik eden ekipler, bazı çocuklara ise hediye dağıttı. Çocuklar, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin sürprizleriyle 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşadılar.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
19:08
Yatsı
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Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
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