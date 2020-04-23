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23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekiplerince 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekipleri ilçe merkezinde ikamet eden 23 Nisan tarihinde doğan çocukların doğum günlerini evlerinde sürprizle kutladı.

23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekiplerince 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekipleri ilçe merkezinde ikamet eden 23 Nisan tarihinde doğan çocukların doğum günlerini evlerinde sürprizle kutladı. Alaşehir Kaymakamlığı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda 23 Nisan doğumlu öğrenciler tespit edilerek, hazırlanan pastalar ve hediyeler öğrencilerin evlerine götürüldü.
Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Alaşehir Vefa Sosyal Destek Grubu sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı ve hediyeler verildi. Vefa Destek Grubu kutlamaları kapsamında doğum günü 23 Nisan olan 2 çocuğa doğum günü sürprizi yapılırken, ayrıca bazı çocuklar da evlerinde ziyaret edilerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması sürprizi yapıldı.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “İlçemizde ikamet eden çocuklarımızdan tespit ettiğimiz 23 Nisan doğumlu olan öğrencilerin sevincine ortak olmak istedik. Yavrularımızın okul ve eğitimle ilgili motivasyonlarını artırmak ve bağımızı koparmamak adına böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün onların günü, bu yüce devlet onlarla birlikte çok daha yükseklere çıkacak ve bugün olduğu gibi yarın da mazlumların sesi nefesi olacaktır. Milli egemenliğin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu meclisin tüm üyelerini rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.
Beşeylül ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Bade Çiloğlu (8) ve Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Salih Süleyman Erdoğan (7) sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Alaşehir Vefa Sosyal Destek ekibine teşekkür ettiler.

23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

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