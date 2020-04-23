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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SİİRT HABERLERİ  | 23.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Siirt ve Elazığ'da çocuklar, bayramı kutlamak için balkonlara çıktı

SİİRT/ELAZIĞ (AA) - Siirt ve Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarda kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yeni Mahalle'de düzenlenen programda, ellerinde Türk bayraklarıyla balkona çıkan çocuklar, aileleriyle saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan'ın evlerde kutlandığını söyledi.

Çocukların okullarına kavuşmasını dileyen Edip, "İnşallah bundan sonraki bayramları eskiden olduğu gibi alanlarda kutlayacağız. Öğrencilerimizin biraz daha sabretmesini ve evlerde kalmaya devam etmesini istiyoruz." dedi.

- Elazığ

Elazığ'da aileleriyle günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin balkon ile pencerelerini, balon ve Türk bayrakları, çizdikleri resimler ve Atatürk posterleriyle donattı.

Gönül İhsan Tangülü İlkokulu öğrencileri de balkonlarda ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla şiirler okudu. Öğrenciler, "Yaşasın Türkiye, yaşasın 23 Nisan.", "Evde kal Türkiye, evde kal Elazığ." sloganlarıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Etkinlikte öğrenci Yağmur Ceren İrehan'ın saz ve piyanoyla seslendirdiği 23 Nisan şiiri ve İstiklal Marşı büyük ilgi gördü.

Öğrencilerinden Belinay Şen, 23 Nisan'ın Atatürk'ün bütün çocuklara armağan ettiği en güzel bayram olduğunu belirterek, "Bize armağan edilen bu bayramı evlerimizde coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Muhammet Sait Çolak ise yurdu düşmanlardan kurtararak 23 Nisan bayramını çocuklara armağan ettiği için Atatürk'e minnettar olduklarını söyledi.

Bayramı evlerinde de olsa neşe içinde kutladıklarını dile getiren Çolak, "Bugün evler şenlik oldu. 23 Nisan'da evdeyiz ama yine çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Yağmur Nisa Kılıç da "Devletimizin kurallarına uyuyoruz, evden çıkmıyoruz, bayramımızı neşe içinde kutluyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan koronavirüs siirt

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İmsak
03:50
Sabah
05:19
Öğle
12:16
İkindi
16:00
Akşam
19:02
Yatsı
20:25

Siirt Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Çarşı Eczanesi
Merkez
Köşker Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
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