23 Nisan'da CRR'de 3 özel etkinlik düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 23 Nisan'da 3 etkinlik gerçekleştirildi.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, fuaye alanında "Girişte Solda" müzik söyleşisi ve "Konser Öncesi" sohbetleri, ardından da "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" düzenlendi.

Müzikolog Ersin Antep'in yönettiği "Konser Öncesi" etkinliğinde oyuncu Doğa Rutkay, besteci Oğuzhan Balcı, CRR Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Murat Cem Orhan konserde seslendirilecek eserlerin hikayelerini anlattı.

"Söz Çocuklarda" başlıklı "Girişte Solda" etkinliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Nihan Atalay'ın ortaokul ile lise 1 flüt sınıfından Yiğit Ali Şahin, Selin Kırcı, Adasu Sılay, Ceyda Akbuğday ve Kaya Özyurt çeşitli eserler, marşlar seslendirdi.

- CRR Senfoni Orkestrası genç piyanistlere eşlik etti

Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleştirilen konserde CRR Senfoni Orkestrası, 12 yaşındaki Arya Su Gülenç ve 14 yaşındaki Can Saraç'a eşlik etti.

Konserin ilk bölümünde genç piyanistler, Fransız besteci, orkestra şefi ve piyanist Camille C. Saint-Saens'in "Hayvanlar Karnavalı" eserini seslendirdi. İkinci bölümde ise Oğuzhan Balcı'nın "Kaptan Köşkünden Manzaralar" ve Cemal Reşit Rey'in "Türkiye (Senfonik Rapsodiler)" eseri dinleyicilerle buluştu.

Konserde tiyatro sanatçısı Doğa Rutkay anlatıcı olarak yer aldı ve dinleyicilere Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Ormanı Kim Yönetecek" masalını seslendirdi.

