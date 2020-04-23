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23 Nisan'ı çatı ve balkonda zeybek oynayarak kutladılar

İZMİR HABERLERİ  | 23.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

İzmir'de bir grup mahalle sakini, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde müzik grubu "Narkoz"un konseri eşliğinde, balkon ve çatıda zeybek oynayarak 23 Nisan coşkusu yaşadı - Müzisyen Metin Faruk Us: - "Bu önemli günde komşularımızı ve çocuklarını mutlu etmek istedik. Mahalle sakinleri de zeybeğe eşlik etti" - Mahalle sakini Safiye Batur: - "23 Nisan'a özel zeybek oyunumuz çok iyi oldu. Herkes balkonundan müziğe eşlik etti"

İZMİR (AA) - ŞAFAK YEL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl okul ve meydanlarda 23 Nisan kutlamaları yapılamayınca bir grup İzmirli, bayram coşkusunu müzik grubu "Narkoz"un konseri eşliğinde balkonda ve çatıda zeybek oynayarak yaşadı.

Buca ilçesinde sahne alan beş müzisyenden oluşan grup, "Evde kal." çağrısına uyarak ikametlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla başlattığı çatı konserlerine devam ediyor.

"Narkoz" bu kez sevilen şarkılarını 23 Nisan kutlaması amacıyla komşuları ve çocuklar için seslendirdi.

Apartmana Türk bayrağı ve "Evde kal." yazılı pankart asan grup, balkonda performans sergilerken, komşulardan 2 kişi de çatıda zeybek oynadı. Binalarına Türk bayrağı asan komşular da balkonlarında zeybeğe eşlik etti.

Komşuların istekleri de yerine getirilirken, evde kalan çocuklar 23 Nisan coşkusunu ellerindeki Türk bayrağını büyük sevinçle sallayarak yaşadı.

- "Bu önemli günde çocukları mutlu etmek istedik"

Müzisyenlerden Metin Faruk Us, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta balkondan evde kalan komşularına konser vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için balkona çıktıklarını ifade eden Us, "100. yılımızda hepimiz coşku içindeyiz. Bu önemli günde komşularımızı ve onların çocuklarını mutlu etmek istedik. Mahalle sakinleri de zeybeğe eşlik etti. Hatta 2 komşumuz çatıda zeybek oynadı, çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

Balkonların Türk bayraklarıyla süslendiğini dile getiren Us, bu akşam 21.00'de de hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacaklarını vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Safiye Batur ise bu zor süreçte müzikle neşe bulduklarını ifade etti.

Bu yıl 23 Nisan kutlamalarına katılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Batur, "İnşallah gelecek yıl bunun keyfini çıkarırız. 23 Nisan'a özel zeybek oyunumuz çok iyi oldu. Herkes balkonundan müziğe eşlik etti." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Konser koronavirüs

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Sabah
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Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Mert Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
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