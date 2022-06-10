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23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

10.06.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ilçenin yöresel yemekleri tanıtılarak katılımcılara ikram edildi.

Yan teması "yerel mutfak" olan festivalin üçüncü gününde, Tarihi Çarşı'daki SAKEM binasında yöresel lezzetlerin yapımı ve sunumu gerçekleştirildi.

Ispanaklı pide, lokum ve zerde gibi yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Burada konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yerel lezzetlerin yaşatılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Elif Köse de yerel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Belgesel Yapımcılığı ve Yapım Süreci" söyleşisi ile oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı söyleşisi gerçekleştirildi.

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