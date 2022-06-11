23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Fatma Turgut sahne aldı

Safranbolu'da, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında sanatçı Fatma Turgut konser verdi.

Festivalin üçüncü gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, tek kişilik gösteri sundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

Konser alanını dolduran müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Fatma Turgut'a çiçek takdim etti.



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