23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek festival çerçevesinde sinema, tiyatro, halk dansları, yürüyüşler, sergiler ve festivalin yan teması olan "Yerel Mutfak" ile ilgili etkinlikler yapılacak.

Yarışmaların jüri üyeleri şu isimler oldu:

Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Emre İkizler, jüri üyeleri Dr. Oğuz Sağdıç, Kamil Yılmaz, Muammer Yanmaz ve Bahadır Acar.

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması Jüri Başkanı Mehmet Eryılmaz, jüri üyeleri Benjamin Thomas Hopkins, Prof. Dr. Gürhan Topçu, Rena Lusin Bitmez ve Mevlüt Koçak.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nın Jüri Başkanı Prof. Dr. Seçkin Özmen, jüri üyeleri Kerem Akça ve Nurhan Özsoy Taşdemir.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Dilek Kaya, jüri üyeleri Rıza Sönmez ve Yasin Ali Türkali.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jürileri Alper Tunga Özdemir, Halil Erdoğan ve Hüseyin Özden.

Uluslararası Uzun Metraj-Ulusal Kültürel ve Korumacılık Belgesel Film Yarışması Ön Jürisi Jüri Başkanı Dr. Gülçin Çakıcı Öztürk, jüri üyeleri Neşe Uğur Nohutcu ve Evrim İnci.

Yarışmaların ödülleri festivalin son günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Festivalin Belgesel Sinema Emek Ödülü'ne ise yönetmen Hasan Özgen layık görüldü.

