23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da devam ediyor

ÇORUM (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde müsabakalara devam edildi.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 10 sıklette 36 farklı takımdan yaklaşık 550 sporcu mücadele ediyor.

Çorum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, organizasyonda mücadele eden sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi.

Çorum'un önemli bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını belirten Eroğlu, "Güreşin gençler arasında yaygınlaşması, tabana yayılması, geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının bu minderlerden çıkması için bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz." dedi.

Batman Petrolspor Kulübü kafilesini taşıyan minibüsün Çorum'a seyir halindeyken Amasya'da devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Güreş Federasyonu Batman Temsilcisi ve antrenör İbrahim Halil Kay'ın anısını yaşatmak için fotoğrafını müsabakanın yapıldığı salona astıklarını belirten Eroğlu, "O, bizim Güneydoğu'da güreş elçimizdi. Aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonunun temsilcisi ve milli takım antrenörüydü. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise güreşin ata sporu olduğunu hatırlatarak, "Peygamber sporumuz güreşin çok daha iyi yerlere gelmesini arzuluyoruz. Şampiyona için ilimize gelen sporcularımızın kazasız, centilmence müsabakalar geçirmesini diliyorum. Belediye olarak bundan sonra da güreş başta olmak üzere her branşa destek vererek, Çorum'u spor şehri yapmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de organizasyona katılan sporculara başarı diledi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç'in de katıldığı açılış töreninin ardından 61, 70, 79, 92 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final, 57, 65, 74, 86 ve 97 kilolarda ise madalya müsabakaları yapıldı.

Kilolarında dereceye giren güreşçiler şöyle:

57 kilo: 1. Yusuf Demir, 2. Ahmet Yücel, 3. Ahmet Karaku, 3. Hafız Can Hasdemir.

65 kilo: 1. Hamza Alaca, 2. Cavit Acar, 3. Alişan Celal, 3. Hamza Zopalı.

74 kilo: 1. İsmet Çiftçi, 2. Coşkun Keleş, 3. Muhammet Hal, 3. Buluthan Öksüz.

86 kilo: 1. Emre Çiftçi, 2. Ahmet Batuhan Kış, 3. Fatih Altınbaş, 3. Hacı Ömer Yıldırım.

97 kilo: 1. Samet Ocak, 2. Mücahit Çelik, 3. Mehmet Çelebi, 3. Mehmet Kırat.

Takım sıralamasında ise Ankara ASKİ 80 puanla birinci, Ankara TDS 78 puanla ikinci, Ankara ILBK de 75 puanla üçüncü durumda yer aldı.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakalarla tamamlanacak.

