23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın Yalova kampı tamamlandı

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası öncesi Yalova'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Tayland'ın Phuket şehrinde 8-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlılar, üçüncü kamp dönemini Yalova'da geçirdi.

Aksaray'da 17-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek dördüncü kamp dönemiyle hazırlıklarını tamamlayacak milliler, ardından 11-15 Ağustos tarihleri arasında Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda organize edilecek özel turnuvada rakipleriyle mücadele verecek.

Milli takım başantrenörü Ayhan Şahin, yaptığı açıklamada, Yalova'da gelecek ay düzenlenecek özel turnuvaya değinerek, "ABD, Kanada, Fransa, İspanya ve Güney Afrika gelecek. Bunlar aynı zamanda Tayland'da da rakibimiz. Hem rakibimizi analize etmiş hem de ne durumda olduğumuzu görmüş olacağız. Arkadaşların morali yüksek." diye konuştu.



