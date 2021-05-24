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  4. Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri olan adamın ameliyatını ücretsiz yapan doktor sosyal medyada gündeme geldi

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri olan adamın ameliyatını ücretsiz yapan doktor sosyal medyada gündeme geldi

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta gündeme gelen bir video görenlere dünyada hala iyi insanların olduğunu ispat etti. TikTok'ta bir doktor yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri olan bir hastanın ameliyatını yapacağını anlattığı bir video paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri olan adamın ameliyatını ücretsiz yapan doktor sosyal medyada gündeme geldi

Charles ismindeki bir adam yüzünün yarısını kaplayan karpuz büyüklüğündeki bir tümörle yaşam mücadelesi veriyordu. Ağız ve yüz cerrahisi uzmanı olan Dr. Graves, Charles’in durumunu gördükten sonra onu tedavi etmek için kolları sıvadı. İlk adımda yüzündeki tümör üzerinde tetkikler yapan doktor, Charles’in sahip olduğu kitlenin iyi olduğunu tespit etti. Charles’in yüzündeki bu tümör aslında sıradan değildi. Çünkü dünyanın en büyük tümörlerinden biri olarak tıp tarihine geçmişti.

Yüzündeki tümör, Charles’a acı vermemesine rağmen günlük hayatını ciddi anlamda etkiliyordu. Dr. Graves ise bu büyüklükteki bir tümörü ameliyat etme fırsatını kaçırmak istemediğini ve bu yüzden de bu işlemi ücretsiz yapacağını ifade etti. Ameliyatın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından sonra doktor, Charles’in yeni halini de paylaşmayı ihmal etmedi. Doktorun paylaşımı kısa süre içerisinde yaklaşık 800 bin beğeni aldı.

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sosyal medya tiktok
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