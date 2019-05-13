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24 ayar saf altın kaplama Xiaomi Mi 9

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TEKNOLOJİ  | 13.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Bundan kısa bir süre önce, altın kaplama Ferrari gibi çeşitli modeller görülmüştü. Hatta bazı şirketler, pahalı ürünlerinde altın kaplama model çıkarmayı neredeyse gelenek haline getirmişti. Görünen o ki dünyanın en pahalı modellerine Xiaomi tarafından bir yenisi daha eklenecek.

24 ayar saf altın kaplama Xiaomi Mi 9

Bu modelin ne tür özelliklere sahip olduğu merak edilen ikinci konuydu. Tamamen 24 ayar saf altın kaplama olan bu yeni model, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelecek. Bu özellikler üst segment modeller için artık standart kabul ediliyor.

Xiaomi mi 9 altın kaplama ürününün en çok merak edilen üçüncü yönüyse hangi tasarımlarla ortaya çıkacağıydı. Gelen haber sızıntılarına göre bu yeni model; Quinlong Chinese, beyaz kaplan ve ateş akvaryum balığı gibi çeşitli tasarımlara sahip olacak. Bu tasarımların ilerleyen zamanlarda değişebilme ihtimali bulunsa bile, şu an için kesine yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Ürünün henüz fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 24 ayar saf altın olması nedeniyle çok büyük bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen Ortadoğu ve Hindistan bölgelerinde daha çok tercih edilecektir. Peki siz böyle bir cep telefonu almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi 9 Ferrari

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