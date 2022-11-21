Öğretmenler Günü araştırmaları hız kazandı. Yılın anlamlı günlerinden biri olan Öğretmenler Günü bu yıl 24 Kasım'da coşkuyla kutlanacak. Öğretmenler Günü kutlamaları için hazırlıklar yavaş yavaş başlamışken, bu günde okulların tatil olup olmayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım'da okullar var mı yok mu? İşte detaylar...
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için her yıl kutlanır. Birçok ülkede 1994 yılından beri her sene 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Türkiye'de ise Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanır.
24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl perşembe gününe denk gelecek. Öğretmenler Günü resmi tatilden sayılmıyor. Okullar açık olacak.
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin?
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil,Ana gibi
Baba değil,Baba gibi
Öğretmenim bende sevgin
Can içinde bir can gibi
Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenim.
Kara tahta başında
Başöğretmen Atatürk
Süzülen gözyaşımda
Başöğretmen Atatürk
Düşmanlar gelir dize
Gece çıkar gündüze
Kılavuzdur o bize
Başöğretmen Atatürk
Yokuşları düz eder
Yarınlardan söz eder
Geceyi gündüz eder
Başöğretmen Atatürk
Elsizlere el olur
Dilsizlere dil olur
Has bahçede gül olur
Başöğretmen Atatürk
Okşarken saçımızı
Isıtır içimizi
Doyurur açımızı
Başöğretmen Atatürk
Bilgisizliği yerer
Kalplerden sevgi derer
Bilgilerden taç örer
Başöğretmen Atatürk
Işık saçar geceye
Hayat katar heceye
İlham verir niceye
Başöğretmen Atatürk
Zihni arıdır aydan
Oku fırlatır yaydan
Haber verir uzaydan
Başöğretmen Atatürk
Sanma uyur toprakta
Her gün doğar şafakta
Gölgelenir bayrakta
Başöğretmen Atatürk
Adın bize kılavuz, yolun yolumuz oldu
Sözlerin ve yaşamın bize kol kanat oldu
Seninle atan kalpler şimdi gerçeği buldu
Başımızın tacısın biricik öğretmenim.
Bir mum gibi eridin ama yaktın bizleri
Vatansever gençlerle doldurdun dehlizleri
Bize çizdiğin yolda Ata'mızın izleri
Asla silinmeyecek biricik öğretmenim.
Bilgilerle dolusun sanki bir kitap gibi
Söze senle başlarız tıpkı bir hitap gibi
Sana karşı gelince düşeriz bitap gibi
Rabb'im seni korusun biricik öğretmenim.
Sınıf bir gül bahçesi siz de bahçıvanımız
Bizi rengârenk yapan verimli toprağımız
Mevsim inat etse de kurusa yaprağımız
Yağmur olup yağarsın biricik öğretmenim.
İlmin güzelliğini
Öğrettin öğretmenim
Tenin özelliğini
Öğrettin öğretmenim
Derinlere dalmayı
Hayattan zevk almayı
Bilgilerle dolmayı
Öğrettin öğretmenim
Uykudan uyanmayı
Bilgiye dayanmayı
Sevgiye boyanmayı
Öğrettin öğretmenim
İlmin derinliğini
Sabrın serinliğini
Ruhun erinliğini
Öğrettin öğretmenim
Güneş gibi doğmayı
Karanlığı boğmayı
Bilgi olup yağmayı
Öğrettin öğretmenim
Aşk mumu yakmasını
Varlığa bakmasını
Çağlayıp akmasını
Öğrettin öğretmenim
Harfleri, heceleri
Günleri, geceleri
Dağları, yüceleri
Öğrettin öğretmenim
Mutluluktan uçmayı
Gece ışık saçmayı
Dostlara yol açmayı
Öğrettin öğretmenim
Düşkünleri görmeyi
Yoksullara vermeyi
Olgunluğa ermeyi
Öğrettin öğretmenim
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne - baba gibisin,
Bizi, bağrına basarsın.