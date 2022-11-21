Öğretmenler Günü araştırmaları hız kazandı. Yılın anlamlı günlerinden biri olan Öğretmenler Günü bu yıl 24 Kasım'da coşkuyla kutlanacak. Öğretmenler Günü kutlamaları için hazırlıklar yavaş yavaş başlamışken, bu günde okulların tatil olup olmayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım'da okullar var mı yok mu? İşte detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için her yıl kutlanır. Birçok ülkede 1994 yılından beri her sene 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Türkiye'de ise Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanır.

24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl perşembe gününe denk gelecek. Öğretmenler Günü resmi tatilden sayılmıyor. Okullar açık olacak.

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Ana Gibi, Baba Gibi

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin?

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil,Ana gibi

Baba değil,Baba gibi

Öğretmenim bende sevgin

Can içinde bir can gibi

Başöğretmen (Tarık Orhan)

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenim.

Başöğretmen Atatürk (M. Nihat Malkoç)

Kara tahta başında

Başöğretmen Atatürk

Süzülen gözyaşımda

Başöğretmen Atatürk

Düşmanlar gelir dize

Gece çıkar gündüze

Kılavuzdur o bize

Başöğretmen Atatürk

Yokuşları düz eder

Yarınlardan söz eder

Geceyi gündüz eder

Başöğretmen Atatürk

Elsizlere el olur

Dilsizlere dil olur

Has bahçede gül olur

Başöğretmen Atatürk

Okşarken saçımızı

Isıtır içimizi

Doyurur açımızı

Başöğretmen Atatürk

Bilgisizliği yerer

Kalplerden sevgi derer

Bilgilerden taç örer

Başöğretmen Atatürk

Işık saçar geceye

Hayat katar heceye

İlham verir niceye

Başöğretmen Atatürk

Zihni arıdır aydan

Oku fırlatır yaydan

Haber verir uzaydan

Başöğretmen Atatürk

Sanma uyur toprakta

Her gün doğar şafakta

Gölgelenir bayrakta

Başöğretmen Atatürk

Biricik Öğretmenim

Adın bize kılavuz, yolun yolumuz oldu

Sözlerin ve yaşamın bize kol kanat oldu

Seninle atan kalpler şimdi gerçeği buldu

Başımızın tacısın biricik öğretmenim.

Bir mum gibi eridin ama yaktın bizleri

Vatansever gençlerle doldurdun dehlizleri

Bize çizdiğin yolda Ata'mızın izleri

Asla silinmeyecek biricik öğretmenim.

Bilgilerle dolusun sanki bir kitap gibi

Söze senle başlarız tıpkı bir hitap gibi

Sana karşı gelince düşeriz bitap gibi

Rabb'im seni korusun biricik öğretmenim.

Sınıf bir gül bahçesi siz de bahçıvanımız

Bizi rengârenk yapan verimli toprağımız

Mevsim inat etse de kurusa yaprağımız

Yağmur olup yağarsın biricik öğretmenim.

Öğrettin Öğretmenim (M. Nihat Malkoç)

İlmin güzelliğini

Öğrettin öğretmenim

Tenin özelliğini

Öğrettin öğretmenim

Derinlere dalmayı

Hayattan zevk almayı

Bilgilerle dolmayı

Öğrettin öğretmenim

Uykudan uyanmayı

Bilgiye dayanmayı

Sevgiye boyanmayı

Öğrettin öğretmenim

İlmin derinliğini

Sabrın serinliğini

Ruhun erinliğini

Öğrettin öğretmenim

Güneş gibi doğmayı

Karanlığı boğmayı

Bilgi olup yağmayı

Öğrettin öğretmenim

Aşk mumu yakmasını

Varlığa bakmasını

Çağlayıp akmasını

Öğrettin öğretmenim

Harfleri, heceleri

Günleri, geceleri

Dağları, yüceleri

Öğrettin öğretmenim

Mutluluktan uçmayı

Gece ışık saçmayı

Dostlara yol açmayı

Öğrettin öğretmenim

Düşkünleri görmeyi

Yoksullara vermeyi

Olgunluğa ermeyi

Öğrettin öğretmenim

Sevgili Öğretmenim (Fethi Bolayır)

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne - baba gibisin,

Bizi, bağrına basarsın.

