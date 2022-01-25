24 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Geçtiğimiz gün ekranlarda Survivor All Star 2022, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yasak Elma, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Bu yapımlar reytinglerde yarıştı. Peki hangi yapım reytinglerde birinci oldu? 24 Ocak reyting sonuçları açıklandı!
Yasak Elma dizisi, total'de ilk 10 programda reytinglerde 2. sıraya yükseldi. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi reyting sıralamasında rekor kırdı. İşte 24 Ocak reyting sonuçları...
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