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24 saat aralıksız nöbet tutuluyor

22.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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24 saat aralıksız nöbet tutuluyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler korona virüs (Covid-19) vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle karantinaya alınan Elmabahçe Köyünde 24 saat aralıksız nöbet tutuluyor.Bilecik’te Korona virüs (Covid-19) vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle merkeze bağlı Elmabahçe köyü geçtiğimiz günlerde karantinaya alınarak, giriş çıkışlar kapatılmıştı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler korona virüs (Covid-19) vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle karantinaya alınan Elmabahçe Köyünde 24 saat aralıksız nöbet tutuluyor.
Bilecik’te Korona virüs (Covid-19) vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle merkeze bağlı Elmabahçe köyü geçtiğimiz günlerde karantinaya alınarak, giriş çıkışlar kapatılmıştı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yoğun kış şartlarına rağmen 24 saat aralıksız olarak köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuluyor.

24 saat aralıksız nöbet tutuluyor

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

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