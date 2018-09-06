YEMEK

24 saatte etkili: 6 diş pişmiş sarımsak yemenin inanılmaz faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur. Sarımsağı özellikle ızgarada pişirip yediğinde etkilerini çok daha çabuk görmeniz mümkün.

24 saatte etkili: 6 diş pişmiş sarımsak yemenin inanılmaz faydaları

Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor. İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar:

sarımsak2

Kolesterol seviyesini düzenler, damarların temizlenmesini sağlayarak kalp hastalıklarından korur.

koles

Doğal antibiyotik kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribi önler.

grip

Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına yardımcı olur.

Kemikleri kuvvetlendirerek kemik erimesinin önüne geçer. 30 yaş üstü herkes sarımsağın bu yararından faydalanmalıdır.

kemik

Yüksek besin içeriği sayesinde halsizliği ortadan kaldırır.

Hücreleri temizler ve bu hücrelerin uzun ömürlü olmasına yardım eder.

hücre


PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Hızlı bir şekilde yağ yaktıran kahve tarifiHızlı bir şekilde yağ yaktıran kahve tarifi
Hepimizin ihtiyacı var: Bütçe dostu 14 tarifHepimizin ihtiyacı var: Bütçe dostu 14 tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarımsağın faydaları közlenmişsarımsak

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

24 saatte etkili: 6 diş pişmiş sarımsak yemenin inanılmaz faydaları

24 saatte etkili: 6 diş pişmiş sarımsak yemenin inanılmaz faydaları

Hızlı bir şekilde yağ yaktıran kahve tarifi

Hızlı bir şekilde yağ yaktıran kahve tarifi

Hepimizin ihtiyacı var: Bütçe dostu 14 tarif

Hepimizin ihtiyacı var: Bütçe dostu 14 tarif

Görenler şaşırmakta haklı! Görüntüsüyle herkesi düşündüren penis balığı

Görenler şaşırmakta haklı! Görüntüsüyle herkesi düşündüren penis balığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 saatte etkili: 6 diş pişmiş sarımsak yemenin inanılmaz faydaları

24 saatte etkili: 6 diş pişmiş sarımsak yemenin inanılmaz faydaları

Bu etkisini hiç bilmiyorduk! Kanser riskini azaltacak maddeleri içeriyor

Bu etkisini hiç bilmiyorduk! Kanser riskini azaltacak maddeleri içeriyor

Mutfağınızda ona yer açın! Karaciğeri kuvvetlendiriyor

Mutfağınızda ona yer açın! Karaciğeri kuvvetlendiriyor

Gıda hileleri dur durak bilmiyor! Sahte pirinç nasıl anlaşılır?

Gıda hileleri dur durak bilmiyor! Sahte pirinç nasıl anlaşılır?

Yedikçe kilo aldırmayan 6 kek tarifi

Yedikçe kilo aldırmayan 6 kek tarifi

Görenler şaşırmakta haklı! Görüntüsüyle herkesi düşündüren penis balığı

Görenler şaşırmakta haklı! Görüntüsüyle herkesi düşündüren penis balığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.