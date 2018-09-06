24 saatte etkili: 6 diş pişmiş sarımsak yemenin inanılmaz faydaları

Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor. İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar:
Kolesterol seviyesini düzenler, damarların temizlenmesini sağlayarak kalp hastalıklarından korur.
Doğal antibiyotik kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribi önler.
Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına yardımcı olur.
Kemikleri kuvvetlendirerek kemik erimesinin önüne geçer. 30 yaş üstü herkes sarımsağın bu yararından faydalanmalıdır.
Yüksek besin içeriği sayesinde halsizliği ortadan kaldırır.
Hücreleri temizler ve bu hücrelerin uzun ömürlü olmasına yardım eder.
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