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"24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

05.06.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivalde bu yıl "Onur Ödülü"ne oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay layık görüldü

  1. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde bu yılki "Onur Ödülü" oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay'a verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, CerModern'de yeni tip koronavirüs kuralları gözetilerek düzenlenen festivalin açılış ve ödül töreninin sunuculuğunu, tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve sinema oyuncusu Şenay Gürler üstlendi.

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen festivalde, Onur Ödülü'ne oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay layık görüldü.

Törende, Uçan Süpürge Vakfı tarafından, sanata ve sanatçıya verdiği desteğin yanı sıra festivalin yapılmasına katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine verilen ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu aldı.

Sanatseverler, Türkiye ve dünyadan katılan 33 ülkenin kadın yönetmenlerinin filmlerini 5-11 Haziran tarihlerinde CerModern Kapalı Salonu'nda ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izleyebilecek.

- "Mutluyum bu gece ödül alacağım için"

Oyuncu Nur Sürer, festivalin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Bildiğimiz, tanıdığımız insanların el attığı bir festival. Kadın sinemacıların sadece filmlerinin yarıştığı bir festival olduğu için çok önemsiyoruz bu festivali. Esasında böyle bir ülkede 24 yıldır emek veriyor olmaları da alkışlanacak bir şey. Mutluyum bu gece ödül alacağım için. Buradan Mansur başkana sevgilerimi iletin, kendisinin iyiliklerini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyinin paydaşları arasında bulunduğu festivale, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcisi, sanatçı ve sanatseverler katıldı.

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