24 yıldır şehit olan silah arkadaşlarını anmak için geliyorlar

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 24 yıl önce PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu yaşamını yitiren Sarayköylü Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş, şahadetinin yıl dönümünde törenle anıldı. Türkiye’nin dört bir yanından korona virüs salgınına rağmen Sarayköy’e gelen silah arkadaşları, şehidin mezarında dua etti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 24 yıl önce PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş’un silah arkadaşları, her yıl aralıksız Sarayköy ilçesine, şehidin baba ocağını ziyaret ederek, şehit Jandarma Er Kuş’un mezarında dua ediyordu. Yeni tip korona virüs salgınına rağmen silah arkadaşları bu yıl da şehit Hüseyin Kuş’u unutmadı. Şehitlikte şehit Hüseyin Kuş anısına İl Jandarma Komutanı J. Albay Veysel Yanık şehidin abisi Muhammet Kuş’a ve askere gidecek olan yeğeni Hüseyin Kuş’a hediye verdi. Şehit Hüseyin Kuş ile aynı ismi taşıyan yeğenin ise önümüzdeki günlerde askere gideceği öğrenildi.

“O gün şehit verdiğimiz Hüseyin Kuş, bugün yine asker”

Şehidin ismini taşıyan yeğeni Hüseyin Kuş’u askerlik görevi için kendi elleriyle birliğine teslim edeceğini belirten Emekli Albay Mustafa Mercan, “ 30 Aralık 1996 saat 10.15 gibi rahmetli Hüseyin Kuş’u şahadet makamına uğurladık. O gün bugündür ailesi bizlere emanetti. Her yıl elimizden geldiği kadarıyla silah arkadaşlarıyla ailesinin yanında olmaya çalıştık. Pandemi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle bu yıl çekirdek bir kadroyla, pandemi kurallarına dikkat ederek şehidimizi yeniden andık. Yalnız bu yılın bir farkı var. O yıl şehit olan kardeşimizin ismini yaşatan yeğeni Hüseyin Kuş’u yarın Ankara Etimesgut Zırhlı Birlik Okul Ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na teslim edeceğiz. Bir Türk geleneği olan bir ölürüz bin diriliriz. Aynen gerçekleşiyor. O gün şehit verdiğimiz Hüseyin Kuş, bugün yine asker. Türk milletine hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Hep ayaktayız” dedi.

Şehidin abisi Muhammet Kuş ise, “ Bugün kardeşimin 24. şahadet yılı. Her yıl komutanı ve silah arkadaşlarıyla birlikte anıyorduk ancak bu yıl pandemi olduğu için istediğimiz gibi anamadık. Hem oğlumun askere gitmesinden dolayı hem de kardeşimin yılından dolayı bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Kardeşimin komutanı oğlumun amcasının varisi gibi oldu. O da aynı şekilde amcalık görevini yapıyor sağ olsun. Yeğeniymiş, kendi çocuğuymuş gibi davrandı. Bizi hiç yalnız bırakmadı” diye konuştu.