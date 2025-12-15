SPOR

Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe için isim isim açıkladı! ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Konyaspor'u 4-0 ile geçerek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maçın ardından yorumlarda bulunan Serdar Ali Çelikler takımı överken, ''En-Nesyri olsa penaltıyı alamazdı. Jhon Duran'ın kıvraklığıyla ve zekasıyla aldığı penaltıdır.” sözleri geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe için isim isim açıkladı! ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''
Burak Kavuncu
Fenerbahçe Konyaspor'u rahat geçerken, maçın ardından yorumlardan bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler hakem performansına değindi. Çelikler'in ''Fenerbahçe yöneticisinin yerinde olsam, yarın TFF'ye bu VAR hakemini şikayet ederim'' sözleri gündem oldu.

''EN-NESYRI OLSA...''

NEO Spor ekranlarında konuşan Serdar Ali Çelikler, “Penaltı %100 penaltı. En-Nesyri olsa alamazdı. Jhon Duran'ın kıvraklığıyla ve zekasıyla aldığı penaltıdır.” dedi.

''LUKAKU, SORLOTH! DURDURULAMAZ BİR HÜCUM GÜCÜ...''

Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe’nin Lukaku’su olsa, Fenerbahçe’nin Sorloth’u olsa, Fenerbahçe’nin 10 yaş genç Dzeko’su olsa, Talisca yazan yere de Duran olsa çok acayip bir şey olabilir. Fena bir şey olur. Durdurulamaz bir hücum gücü olur…'' açıklamalarında bulundu.

''ŞİKAYET EDERİM!''

Serdar Ali Çelikler: ''Fenerbahçe yöneticisinin yerinde olsam, yarın TFF'ye bu VAR hakemini şikayet ederim. 2 dakika neyi izledin ya kardeşim?''

Sunucu Onur Tuğrul: Ya gel dersin ya gelme dersin.

Serdar Ali Çelikler: ''Pozisyon çok açık bir pozisyon. Ofsayt falan yok...''

MOURINHO'YA SİTEM ETTİ! TALISCA'YI ÖVDÜ...

Sunucu Onur Tuğrul: Ne değişti bu sene?

Serdar Ali Çelikler: ''Talisca'yı bir kere fiziken yükselttiler. Special Sinyal fizik çalıştırmıyodu. Ayrıca Special Sinyal'in oyunu böyle değil. Niye oyunu öyle değil diye eleştircek halimiz yok. Ama hayatı Sinyal'di.''

