Beyaz Show geri mi dönüyor? Beyazıt Öztürk'ün programının adı belli oldu: Hangi kanalda yayınlanacak?

Beyazıt Öztürk ekranlara yeniden dönüyor. Yıllarca Beyaz Show'u sunan ve geniş kitlelere ulaşan Beyazıt Öztürk, yeni bir program formatıyla izleyiciyle buluşacak. Öztürk'ün yeni programının yayınlanacağı kanal da belli oldu. Beyazıt Öztürk'ün yeni programının adı ne, Beyazıt Öztürk'ün programı nerede yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Recep Demircan

MNYET-ÖZEL Türkiye’de yıllara damga vurmuş, sevilen talk show programı Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk, ekranlara bu kez bambaşka bir formatla dönmeye hazırlanıyor. Yeni projeye ilişkin duyuru, Kanal D’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

İŞTE BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN YENİ PROGRAMININ ADI

Edinilen bilgilere göre Beyazıt Öztürk’ün yeni programının adı “Joker” olacak. Eğlence unsurlarının ön planda tutulduğu program, yarışma formatı üzerine kurulacak. Programda, Beyaz Show’dan izler taşıyan eğlenceli bölümlerin yer alması planlanırken, ana yapının yarışma olduğu vurgulandı.

Beyaz Show geri mi dönüyor? Beyazıt Öztürk ün programının adı belli oldu: Hangi kanalda yayınlanacak? 1

YAYINLANACAĞI KANAL BELLİ OLU

“Joker” adlı yarışma programının çekimlerine bu ayın sonunda başlanacağı öğrenildi. Programın yeni yılda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Beyazıt Öztürk’ün uzun bir aranın ardından televizyona dönüşü, hem Beyaz Show hayranları hem de televizyon izleyicileri tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

