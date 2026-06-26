24 yıllık hasreti Türkiye-ABD maçında Arda Güler bitirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki gol hasretine Arda Güler'in ayağından son verdi. Henüz maçın başında geriye düşen ay-yıldızlılar, genç yıldızın kaydettiği golle hem skora dengeyi getirdi hem de Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golünü taraftarlarına izlettirdi.

ABD ŞOKUYLA BAŞLADI

Auston Trusty’nin attığı golle ABD 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/scDU79UMiy — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

A Milli Futbol Takımı, ABD karşılaşmasına yine erken yenilen golle başladı. Ay-yıldızlı ekip, henüz 3. dakikada Trusty'nin golüne engel olamayınca mücadelede 1-0 geriye düştü.

ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Erken gelen gole rağmen oyundan kopmayan Milliler, 10. dakikada Arda Güler'in golüyle skora dengeyi getirdi. Genç yıldızın kaydettiği gol, yalnızca beraberliği sağlamakla kalmadı, Türk futbolu adına tarihi bir anlam da taşıdı.

24 YILLIK HASRET SONA ERDİ

⚽ Arda Güler’in golüyle maça eşitlik geldi! Dünya Kupası’ndaki ilk golümüzü attık. pic.twitter.com/gZpvzCRfPu — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Arda Güler'in fileleri havalandırmasıyla Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşadı. Ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk golü olarak kayıtlara geçen bu gol, uzun süren özlemi de sona erdirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇTİ!

ABD filelerini havalandıran Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

ERKEN GOL KABUSU DEVAM ETTİ

Öte yandan Milli Takım, Dünya Kupası'nda oynadığı üç karşılaşmada da ilk golü kalesinde gördü. Avustralya karşısında 27. dakikada, Paraguay karşısında 1. dakikada ve ABD mücadelesinde ise 3. dakikada geriye düşen Türkiye, bu kez Arda Güler'in golüyle karşılık vermeyi başardı.