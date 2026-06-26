SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

24 yıllık hasreti Türkiye-ABD maçında Arda Güler bitirdi!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Arda Güler'in ayağından buldu. Genç yıldız, ABD karşısında kaydettiği golle Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

24 yıllık hasreti Türkiye-ABD maçında Arda Güler bitirdi!
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki gol hasretine Arda Güler'in ayağından son verdi. Henüz maçın başında geriye düşen ay-yıldızlılar, genç yıldızın kaydettiği golle hem skora dengeyi getirdi hem de Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golünü taraftarlarına izlettirdi.

ABD ŞOKUYLA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, ABD karşılaşmasına yine erken yenilen golle başladı. Ay-yıldızlı ekip, henüz 3. dakikada Trusty'nin golüne engel olamayınca mücadelede 1-0 geriye düştü.

ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI

24 yıllık hasreti Türkiye-ABD maçında Arda Güler bitirdi! 1

Erken gelen gole rağmen oyundan kopmayan Milliler, 10. dakikada Arda Güler'in golüyle skora dengeyi getirdi. Genç yıldızın kaydettiği gol, yalnızca beraberliği sağlamakla kalmadı, Türk futbolu adına tarihi bir anlam da taşıdı.

24 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Arda Güler'in fileleri havalandırmasıyla Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşadı. Ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk golü olarak kayıtlara geçen bu gol, uzun süren özlemi de sona erdirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇTİ!

24 yıllık hasreti Türkiye-ABD maçında Arda Güler bitirdi! 2

ABD filelerini havalandıran Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

ERKEN GOL KABUSU DEVAM ETTİ

Öte yandan Milli Takım, Dünya Kupası'nda oynadığı üç karşılaşmada da ilk golü kalesinde gördü. Avustralya karşısında 27. dakikada, Paraguay karşısında 1. dakikada ve ABD mücadelesinde ise 3. dakikada geriye düşen Türkiye, bu kez Arda Güler'in golüyle karşılık vermeyi başardı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli Takım'da 'Dejavu' kabusu! Yine sahaya çıkmadan golü yedik...Milli Takım'da 'Dejavu' kabusu! Yine sahaya çıkmadan golü yedik...
CANLI | Paraguay - Avustralya maç anlatımı!CANLI | Paraguay - Avustralya maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler 2026 Dünya Kupası Türkiye-ABD maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.